HIV | La prima donna che l’ha sconfitto grazie alle staminali

Leggi su curiosauro

(Di domenica 27 febbraio 2022) Laal mondo ad aver superato l’HIVad una terapia d’urto mai usataHIV Lache- curiosauro.itSi tratterebbe della terza paziente al mondo, dopo due di sesso maschile (Timothy Ray Brown e Adam Castillejo), ad aver debellato l’HIV. Di questa paziente non si conosce l’identità, è nota solo la sua caratteristica – molto importante ai fini terapeutici – di non essere di origine bianca-caucasica. Infatti questa caratteristica abbassa di molto la probabilità di trovare donatori, che sono, per l’appunto, quasi tutti caucasici. Dopo la diagnosi di HIV del 2013- per la quale era in trattamento antiretrovirale -, la...