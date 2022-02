Guerra Russia-Ucraina, tra i cittadini in fuga sul treno diretto al confine: “Eravamo liberi a Kiev, le nostre vite sono state distrutte” (Di domenica 27 febbraio 2022) Le immagini dei passeggeri a bordo di un treno da Kiev a Rakhiv, che fuggono dalla capitale Ucraina sotto assedio dei russi. Mosca ha ordinato alle sue truppe di avanzare nel Paese “da tutte le direzioni” e le autorità di Kiev hanno imposto il coprifuoco fino a lunedì 28 febbraio. “Eravamo liberi in Ucraina, finché le nostre vite sono state orribilmente distrutte. I russi uccidono i civili e bombardano le nostre cose con i razzi”, ha detto una passeggera sul treno diretto vicino al confine con la Romania L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Le immagini dei passeggeri a bordo di undaa Rakhiv, che fuggono dalla capitalesotto assedio dei russi. Mosca ha ordinato alle sue truppe di avanzare nel Paese “da tutte le direzioni” e le autorità dihanno imposto il coprifuoco fino a lunedì 28 febbraio. “in, finché leorribilmente. I russi uccidono i civili e bombardano lecose con i razzi”, ha detto una passeggera sulvicino alcon la Romania L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

