Guerra in Ucraina: dalla regina Elisabetta a William e Kate le risposte dei reali (Di domenica 27 febbraio 2022) La Famiglia Reale inglese si è schierata, seppure in modi diversi, al fianco dell’Ucraina nel conflitto con la Russia. La prima dichiarazione era arrivata da parte del principe Harry e della moglie Meghan, che sono tornati a dirsi “vicini” all’Ucraina durante il ritiro del prestigioso premio umanitario. Anche il principe William e la moglie Kate Middleton hanno deciso di rompere il silenzio. La regina Elisabetta, invece, avrebbe accolto l’invito del Ministro degli Esteri annullando il ricevimento diplomatico previsto per la prossima settimana. La regina Elisabetta annulla il ricevimento con i diplomatici In considerazione della situazione attuale in Ucraina, la regina Elisabetta ha seguito il consiglio ... Leggi su velvetmag (Di domenica 27 febbraio 2022) La Famiglia Reale inglese si è schierata, seppure in modi diversi, al fianco dell’nel conflitto con la Russia. La prima dichiarazione era arrivata da parte del principe Harry e della moglie Meghan, che sono tornati a dirsi “vicini” all’durante il ritiro del prestigioso premio umanitario. Anche il principee la moglieMiddleton hanno deciso di rompere il silenzio. La, invece, avrebbe accolto l’invito del Ministro degli Esteri annullando il ricevimento diplomatico previsto per la prossima settimana. Laannulla il ricevimento con i diplomatici In considerazione della situazione attuale in, laha seguito il consiglio ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Guerra in #Ucraina, von der Leyen: Ue finanzierà acquisto e consegna armi per Kiev - susinamorta : RT @INGVambiente: Dal 24 febbraio, giorno dell’inizio del conflitto bellico in Ucraina, le mappe di TEC (Total Electron Content) per il mon… -