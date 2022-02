Discesa di Crans, la Goggia si riaccende: terza. La Coppa è a un passo (Di domenica 27 febbraio 2022) Un altro passo avanti: dopo il dodicesimo posto di ieri Sofia Goggia torna sul podio in Discesa. A Crans Montana vince a sorpresa la svizzera Priska Nufer - mai sul podio di Coppa prima di oggi - e ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 febbraio 2022) Un altroavanti: dopo il dodicesimo posto di ieri Sofiatorna sul podio in. AMontana vince a sorpresa la svizzera Priska Nufer - mai sul podio diprima di oggi - e ...

