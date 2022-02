Carlo Goldoni sa sorprendere ancora (Di domenica 27 febbraio 2022) Lustrissimo, sior Michieletto. A cent’anni dalla rappresentazione scaligera curata da Franco Leoni, e a quasi 130 da quella fiorentina per mano del cavarzerano Tommaso Benvenuti, le Baruffe Chiozzotte di Carlo Goldoni tornano a godere di una veste lirica grazie al sorprendente adattamento che il regista dell’hinterland e il compositore Giorgio Battistelli stanno regalando in questi giorni alla Fenice di Venezia. La prima mondiale dell’opera, martedì scorso, ha sprigionato un assieme di sensazioni positive, confermate dalle repliche di perfezionamento in calendario fino a venerdì 4 marzo: senza che il castello narrativo venisse a scricchiolare, dal testo originale del 1762 sono state espunte solo le audizioni delle testimoni alla rissa scoppiata per futile gelosia nel borgo lagunare. Contesto che il commediografo, osservatore minuzioso, conosceva bene ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 27 febbraio 2022) Lustrissimo, sior Michieletto. A cent’anni dalla rappresentazione scaligera curata da Franco Leoni, e a quasi 130 da quella fiorentina per mano del cavarzerano Tommaso Benvenuti, le Baruffe Chiozzotte ditornano a godere di una veste lirica grazie al sorprendente adattamento che il regista dell’hinterland e il compositore Giorgio Battistelli stanno regalando in questi giorni alla Fenice di Venezia. La prima mondiale dell’opera, martedì scorso, ha sprigionato un assieme di sensazioni positive, confermate dalle repliche di perfezionamento in calendario fino a venerdì 4 marzo: senza che il castello narrativo venisse a scricchiolare, dal testo originale del 1762 sono state espunte solo le audizioni delle testimoni alla rissa scoppiata per futile gelosia nel borgo lagunare. Contesto che il commediografo, osservatore minuzioso, conosceva bene ...

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Goldoni Carnevale di Venezia 2022: 6° puntata del Venezia Wonder Time Dalla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista si è parlato delle smanie per la moda di Carlo Goldoni. Dal Campo San Giacomo dall'Orio Paola Berton con 'Inperfetta' 'Hula - la - la'.

Auguri Buon Carnevale 2022/ Frasi WhatsApp e proverbi: 'Chi si marita male...' Partiamo con Carlo Goldoni , e il suo omaggio al Carnevale di Venezia: "Par che ognun di Carnevale a suo modo possa far; par che ora non sia male anche pazzo diventar. Viva dunque il Carnevale, che ...

Carlo Goldoni e il teatro spiegato in 60 secondi Studenti.it Auguri Buon Carnevale 2022/ Frasi WhatsApp e proverbi: “Chi si marita male…” Auguri Carnevale 2022: ecco le frasi più belle da spedire via WhatsApp o da pubblicare sui social. Tre filastrocche in rima per voi ...

Al Teatro Momo lo spettacolo "I pettegolezzi delle donne" Per la stagione di Divertiamoci a Teatro 2022 del Settore cultura del Comune di Venezia, va in scena al Teatro Momo di Mestre lo spettacolo "I pettegolezzi delle donne", di Carlo Goldoni con la Compag ...

