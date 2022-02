Cagliari | Mazzarri | 'Siamo una squadra vera Sui singoli'

Advertising

pisto_gol : Tor-Cag 1:2 Impresa del Cagliari, che espugna l’Olimpico Grande Torino e con i 3pt vola verso la salvezza. Sardi in… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Torino-Cagliari 1-2: Belotti non basta ai granata, Mazzarri fa il colpo dell’ex - dade494 : RT @poicipenso4: Mazzarri è tipo alla quarta impresa tra sfiorare i quarti di CL con Aronica e Campagnaro, salvare la Reggina da -15, ripor… - Sig_Ceretti : @4n1mo51t1som1n4 Effettivamente non era scontato. Io non parlavo della sua esperienza oggi al Cagliari. Sinceramen… - CentotrentunoC : #TorinoCagliari Così Walter #Mazzarri ai microfoni di #DAZN dopo il successo sul Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Mazzarri

... defilato, al 2° gol di fila dopo il derby), i granata dapprima si illudono di comandare il gioco sino al raddoppio, poi subiscono il coraggio dele prendono il 2. Merito anche di, ...... gol, video e highlights Nella partita delle 12.35, ilbatte fuori casa 2 - 1 il Torino. Juric schiera Belotti davanti, con Pjaca e Brekalo alle spalle.conferma il modulo con ...Il Cagliari ha battuto il Torino per 1-2 nella gara delle 12,30 per la 27esima giornata di campionato di Serie A. I sardi hanno vinto con i gol di Bellanova e Deiola, ma nel mezzo c’è stato il ...Grande vittoria in trasferta per il Cagliari che batte per 1-2 il Torino. Secondo tempo di alta intensità per il Cagliari, che adotta per tutto il tempo un ottimo pressing alto, lasciando poca libertà ...