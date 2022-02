Advertising

GiaPettinelli : Cade elicottero su svincolo della A9, due feriti non gravi - TgrRaiLombardia : Cade #elicottero su svincolo della A9, a Fino Mornasco. A bordo due persone,un uomo di 78 anni e una donna di 30, c… - occhio_notizie : Paura per un uomo e una donna rimasti coinvolti nell'incidente - Swiety000 : @Cirenderaliberi @QLexPipiens Si vede una palla di fuoco che cade a terra credo sia più probabile si tratti di un e… - ItalianPolitics : @GPTurchi Beh, certo qualcosa russa cade, vedi elicottero qui -

Ultime Notizie dalla rete : Cade elicottero

L', probabilmente decollato a non molta distanza dal luogo dell'incidente, è caduto proprio sulla sede stradale. Nell'impatto non sono fortunatamente rimasti coinvolti automezzi in transito ...Incidente aereo a Fino Mornasco. Uncon due persone a bordo, per cause ancora da chiarire è caduto sull'autostrada, sembra poco dopo il decollo. Le due persone a bordo, un uomo di 60 anni e una donna di 30, sono stati ...A bordo c'erano due persone, un uomo di 78 anni e una donna di 30, che sono rimasti feriti: soccorsi, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.COMO - Un elicottero è precipitato questo pomeriggio sulla rampa d'accesso all'autostrada A9 dei laghi all'uscita di Fino Mornasco (Como). A bordo c'erano due persone, un uomo di 78 anni e una donna d ...