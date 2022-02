Advertising

Gazzetta_it : Stefano #Accorsi a tutto sport: 'Le corse, che passione. Nel calcio non ho una squadra del cuore e mi dispiace' - francesco_terry : @Lucyfero75 Io per fare le caccole uso il mignolo, da oltre trent'anni. Esattamente tutto cominciò quando mi accors… - zazoomblog : Vostro Onore: tutto sulla nuova serie con Stefano Accorsi - #Vostro #Onore: #tutto #sulla #nuova - statodelsud : Vostro Onore: tutto sulla nuova serie con Stefano Accorsi - Pino__Merola : Vostro Onore: tutto sulla nuova serie con Stefano Accorsi -

Ultime Notizie dalla rete : Accorsi tutto

"Avere una squadra del cuore deve essere una gran bella cosa. Io non l'ho avuta e a dire la verità mi dispiace". Stefanoè un tipo analitico, un attore che studia, un artista che impara. E adesso che sta girando l'Italia con uno spettacolo teatrale che parla anche di tifo rimpiange un po' il non essersi lasciato ...... c'è chi lo ama follemente e chi invece lo critica e crea polemiche perciò che fa o dice. ... Infine, Stefanoper il lancio della nuova fiction di Rai1 "Vostro Onore" che prenderà il via ...Impeccabile la recitazione di Accorsi, che ancora una volta si dimostra un attore a tutto tondo, capace di alternare ironia e serietà, tenendo incollati gli spettatori sui suoi gesti per tutta la ...Stefano Accorsi presenta la fiction Vostro Onore: "Costruita su continui colpi di scena" E' uno degli attori più apprezzati del panorama cinematografico ...