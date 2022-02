A Milano in migliaia manifestano per la pace in Ucraina (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono decine di migliaia i manifestanti scesi in piazza a Milano contro l’attacco russo all’Ucraina. Partito da largo Cairoli, il corteo ha letteralmente inondato piazza Castello, con bandiere dell’Ucraina, i colori dell’arcobaleno e anche qualche Tricolore. Sono decine di migliaia i manifestanti scesi in piazza a Milano contro l’attacco russo all’Ucraina. Partito da largo Cairoli, il corteo ha letteralmente inondato piazza Castello 27 Febbraio 2022 Covid Ragusa, 4137 positivi: morti due modicani Altri due morti per Covid in provincia di Ragusa che fanno salire il totale a 488. Si tratta di due uomini di Modica 27 Febbraio 2022 Il coprifuoco a Kiev tra strade deserte e sirene antiaeree Appare spettrale la centralissima piazza Majdan a Kiev, con le ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono decine dii manifestanti scesi in piazza acontro l’attacco russo all’. Partito da largo Cairoli, il corteo ha letteralmente inondato piazza Castello, con bandiere dell’, i colori dell’arcobaleno e anche qualche Tricolore. Sono decine dii manifestanti scesi in piazza acontro l’attacco russo all’. Partito da largo Cairoli, il corteo ha letteralmente inondato piazza Castello 27 Febbraio 2022 Covid Ragusa, 4137 positivi: morti due modicani Altri due morti per Covid in provincia di Ragusa che fanno salire il totale a 488. Si tratta di due uomini di Modica 27 Febbraio 2022 Il coprifuoco a Kiev tra strade deserte e sirene antiaeree Appare spettrale la centralissima piazza Majdan a Kiev, con le ...

Advertising

chetempochefa : L’immagine di Milano oggi: migliaia di persone riunite per la pace e per far sentire la propria vicinanza all’… - rtl1025 : ???? 'Giù le mani dall'#Ucraina'. Questo il motto più sentito per le vie italiane nei cortei di solidarietà al popolo… - petergomezblog : Milano, migliaia di persone al corteo contro la guerra in Ucraina. In piazza Duomo cartelli contro Putin e una giga… - quotidianodirg : #Italia #milano A Milano in migliaia manifestano per la pace in Ucraina - ACeschia : RT @chetempochefa: L’immagine di Milano oggi: migliaia di persone riunite per la pace e per far sentire la propria vicinanza all’#Ucraina… -