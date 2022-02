Advertising

GazzettaSalerno : Zortea salva la Salernitana dalla sconfitta con il Bologna. -

Ultime Notizie dalla rete : Zortea salva

... Skorupskisulla linea. Arnautovic controlla in area e da fermo calcia alto in una delle ... Mousset e. Al primo pallone toccato, i neoentrati confezionano l'1 - 1: Perotti avvia l'azione, ......Skorupski siin due tempi sulla linea di porta. La pressione è costante, ma la scossa non arriva. Almeno fino al 72' quando in un colpo solo Nicola getta nella mischia Perotti, Mousset e...NordEst – Per Nadir Zortea si tratta del primo goal assoluto in Serie A. Lo ha timbrato alla diciassettesima presenza, non tutte da titolare e non tutte per 90 minuti. Un modo mica male per trovarlo: ...Salernitana – Bologna 1 – 1 Reti: 43' pt Arnautovic, 27' st Zortea (S). Salernitana: Sepe, Ribery (26' st Perotti), Verdi (26' st Mousset), Djuric, Ederson (43' st Bohinen), Fazio, Coulibaly L., Ranie ...