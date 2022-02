Ucraina: Toti, 'si decida presto su Swift o sarà troppo tardi' (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Swift sì, Swift no… amici, diamoci una mossa perché tra un po' i carri armati russi avranno espugnato Kiev. Le sanzioni sono dolorose per tutti, ma le bombe di più”. Lo scrive su Twitter il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "sì,no… amici, diamoci una mossa perché tra un po' i carri armati russi avranno espugnato Kiev. Le sanzioni sono dolorose per tutti, ma le bombe di più”. Lo scrive su Twitter il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni

