Ucraina, manifestazione a Salerno per la pace (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Domenica 27 febbraio p.v. alle ore 16:00 l’Associazione Italo-Ucraina “Kalyna” ha organizzato una manifestazione pacifica di solidarietà e vicinanza al Popolo Ucraino sul lungomare di Salerno alla P.zza Cavour per sensibilizzare l’opinione pubblica sui gravi e tragici fatti bellici che si stanno verificando in Ucraina. La partecipazione sarà allargata non solo ai cittadini ucraini residenti nella provincia di Salerno e alle famiglie di origine Ucraina ma a quanti, anche tra i cittadini salernitani, volessero affiancarsi al Popolo Ucraino che stanno vivendo ore drammatiche e così mostrare quell’affetto e quella solidarietà che da più parti viene già espressa con piccoli ma significativi gesti di affetto che tanto gli ucraini ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Domenica 27 febbraio p.v. alle ore 16:00 l’Associazione Italo-“Kalyna” ha organizzato unapacifica di solidarietà e vicinanza al Popolo Ucraino sul lungomare dialla P.zza Cavour per sensibilizzare l’opinione pubblica sui gravi e tragici fatti bellici che si stanno verificando in. La partecipazione sarà allargata non solo ai cittadini ucraini residenti nella provincia die alle famiglie di originema a quanti, anche tra i cittadini salernitani, volessero affiancarsi al Popolo Ucraino che stanno vivendo ore drammatiche e così mostrare quell’affetto e quella solidarietà che da più parti viene già espressa con piccoli ma significativi gesti di affetto che tanto gli ucraini ...

