Ucraina: in centinaia in piazza a Bari, 'l'Europa ci aiuti' (Di sabato 26 febbraio 2022) "Siamo con il cuore con i nostri fratelli, le nostre famiglie. Lotteremo sempre per un'Ucraina libera. Siamo un paese pacifico. A noi serve il vostro aiuto. L'Europa ci deve aiutare". La comunità ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) "Siamo con il cuore con i nostri fratelli, le nostre famiglie. Lotteremo sempre per un'libera. Siamo un paese pacifico. A noi serve il vostro aiuto. L'ci deve aiutare". La comunità ...

Advertising

fanpage : Il mondo scende in piazza per fermare la guerra in Ucraina. Sono state segnalate decine di proteste anche in molte… - fattoquotidiano : IL NEMICO ALLE PORTE - Preso l'aeroporto, assalto alla sede dei Servizi segreti. Nella notte centinaia di esplosio… - fanpage : 'Centinaia di persone arrestate in Russia per aver manifestato contro la scellerata decisione di Putin di attaccare… - fendente1 : RT @Animal_Genocide: Andrea Cisternino da oltre 10 anni vive in #Ucraina, dove ha aperto un rifugio che ospita centinaia di #animali (cani,… - antodelprino : Centinaia di migliaia di ucraini hanno attraversato (e stanno attraversando) la frontiera con la Polonia. La crisi… -