Show dell’azzurro in Serie B | gol e assist nella vittoria esterna

(Di sabato 26 febbraio 2022) Grande prova di Gianluca Gaetano con la Cremoneseottenuta sul campo della Ternana. Il calciatore di proprietà del Napoli si è infatti reso assoluto protagonista mettendo a segno una rete e fornendo unnel successo per 1-2. CREMONA, ITALY – OCTOBER 02: Gianluca Gaetano of US Cremonese gestures during theB match between US Cremonese and Ternana at Stadio Giovanni Zini on October 02, 2021 in Cremona, Italy. (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images) Con quello realizzato oggi sale a tre lo score di Gaetano in questo campionato diB, il primo siglato sul campo della Reggina mentre il secondo lo ha realizzato contro il Monza. La grande stagione disputata finora dalla Cremonese è figlia anche delle ottime prestazioni del calciatore azzurro.