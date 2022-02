Salernitana, altro punto inutile per la classifica: Zortea risponde ad Arnautovic (Di sabato 26 febbraio 2022) SALERNO (ITALPRESS) – Zortea risponde ad Arnautovic e finisce 1-1 la sfida dell'Arechi tra Salernitana e Bologna. punto che serve più ai rossoblu che ai granata, ancora inchiodati all'ultimo posto della classifica di Serie A. Bonazzoli non ce la fa e Nicola lancia Kastanos, Ribery e Verdi a sostegno di Djuric. Mediana a due composta da Ederson e Lassana Coulibaly come due sono i cambi, entrambi in difesa, per Mihajlovic rispetto all'11 che ha battuto lo Spezia: torna dalla squalifica Medel e si rivede dall'inizio Soumaoro. Parte subito aggressiva la Salernitana e dopo tre minuti c'è già un'occasione con Ederson che stoppa di petto, calcia al volo dal limite dell'area e manda il pallone a un passo dal palo alla destra di Skorupski. Dall'altro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) SALERNO (ITALPRESS) –ade finisce 1-1 la sfida dell'Arechi trae Bologna.che serve più ai rossoblu che ai granata, ancora inchiodati all'ultimo posto delladi Serie A. Bonazzoli non ce la fa e Nicola lancia Kastanos, Ribery e Verdi a sostegno di Djuric. Mediana a due composta da Ederson e Lassana Coulibaly come due sono i cambi, entrambi in difesa, per Mihajlovic rispetto all'11 che ha battuto lo Spezia: torna dalla squalifica Medel e si rivede dall'inizio Soumaoro. Parte subito aggressiva lae dopo tre minuti c'è già un'occasione con Ederson che stoppa di petto, calcia al volo dal limite dell'area e manda il pallone a un passo dal palo alla destra di Skorupski. Dall'...

