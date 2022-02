Roma, scatta il rinnovo automatico per un big: ma non c’è l’annuncio! (Di sabato 26 febbraio 2022) Insieme ai rinnovi di Mkhitaryan, Karsdorp, Bove, Zalewski, Pellegrini e Darboe arriva, senza annuncio tramite i canali ufficiali, il rinnovo di Gianluca Mancini (difensore e vice capitano della Roma). Un rinnovo, quello fino al 2026, scattato in automatico al raggiungimento di alcuni bonus. Mancini, rinnovo, RomaLa scadenza del contratto era prevista nel 2024, ma è stato prolungato di ulteriori due anni e, molto probabilmente, verrà esteso fino al 2027. Sintomo di un rapporto importante e destinato a durare tanto con la squadra giallorossa, nella quale è approdato nel 2019 a 23 anni. Con l’accordo di massima di 3 milioni a stagione più bonus, il direttore generale della Roma Tiago ... Leggi su rompipallone (Di sabato 26 febbraio 2022) Insieme ai rinnovi di Mkhitaryan, Karsdorp, Bove, Zalewski, Pellegrini e Darboe arriva, senza annuncio tramite i canali ufficiali, ildi Gianluca Mancini (difensore e vice capitano della). Un, quello fino al 2026,to inal raggiungimento di alcuni bonus. Mancini,La scadenza del contratto era prevista nel 2024, ma è stato prolungato di ulteriori due anni e, molto probabilmente, verrà esteso fino al 2027. Sintomo di un rapporto importante e destinato a durare tanto con la squadra giallorossa, nella quale è approdato nel 2019 a 23 anni. Con l’accordo di massima di 3 milioni a stagione più bonus, il direttore generale dellaTiago ...

