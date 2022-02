Roma | colpiscono un agente e si danno alla fuga | consegnavano oltre 7 kg di droga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 febbraio 2022). Un’operazione rocambolesca, quella messa in atto da tre individui che cercavano di spostare un ricco carico diin una delle strade di Primavalle. Purtroppo per loro, una pattuglia della Polizia ha notato i loro movimenti sospetti ai bordi un edificio in costruzione. Erano divisi in due gruppi, a bordo di due vetture, e attendevano pazienti che il cliente comparisse. Uno degli agenti si è avvicinato per scrutare i movimenti da vicino, ma senza identificarsi.vista del borsone sospetto, sono scattate le azioni. Il tutto, poi, è culminato nell’arresto dei tre uomini italiani di 25, 22 e 42 anni, per spaccio di sostanza stupefacente in concorso tra loro e per intralciogiustizia. I movimenti sospetti nel quartiere diI poliziotti, durante le operazioni di pattugliamento, hanno ...