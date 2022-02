Ranking ATP, Andrey Rublev scavalca Matteo Berrettini: l’azzurro sarà n.7 (Di sabato 26 febbraio 2022) L’epilogo della Finale ATP di Dubai c’è stato e non ha sorriso a Matteo Berrettini. l’azzurro, infatti, a partire da lunedì 28 febbraio non sarà più n.6 del mondo e verrà scavalcato dal russo Andrey Rublev, trionfatore in Finale del torneo citato. All’inizio di questa settimana, infatti, il romano aveva 4928 punti, rispetto ai 4590 di Rublev e l’infortunio nel torneo di Acapulco (risentimento agli addominali) non gli ha permesso di mettere fieno in cascina eventualmente. Top 10 ATP (Ranking al 21.02.2022)1 Novak Djokovic (Serbia) 8875 2 Daniil Medvedev (Russia) 8435 3 Alexander Zverev (Germania) 7515 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6565 5 Rafael Nadal (Spagna) 65156 Matteo Berrettini (Italia) 4928 7 ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) L’epilogo della Finale ATP di Dubai c’è stato e non ha sorriso a, infatti, a partire da lunedì 28 febbraio nonpiù n.6 del mondo e verràto dal russo, trionfatore in Finale del torneo citato. All’inizio di questa settimana, infatti, il romano aveva 4928 punti, rispetto ai 4590 die l’infortunio nel torneo di Acapulco (risentimento agli addominali) non gli ha permesso di mettere fieno in cascina eventualmente. Top 10 ATP (al 21.02.2022)1 Novak Djokovic (Serbia) 8875 2 Daniil Medvedev (Russia) 8435 3 Alexander Zverev (Germania) 7515 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6565 5 Rafael Nadal (Spagna) 65156(Italia) 4928 7 ...

