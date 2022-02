Qatar 2022, la Polonia minaccia di boicottare i play off di qualificazione a Mosca (Di sabato 26 febbraio 2022) E’ a tappeto la reazione del mondo dello sport alla guerra in Ucraina, per mano della Russia. Non solo le proteste dei protagonisti diretti di gare e competizioni, come ultima quella dell’arbitro ucraino Boris Ryzhik, prima della gara di Europa League, nella fase della palla a due tra Olympiacos e Milano, ma anche la Federcalcio polacca. Si rifiuta quest’ultima di giocare la partita di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar con la Russia stessa che è in programma il 24 marzo e a Mosca. In una nota diffusa si chiarisce che la Nazionale minaccia di boicottare questo match: “Basta chiacchiere, è ora di agire”. Ha detto il Presidente della Federazione su Twitter e poi ha proseguito: “E’ l’unica decisione possibile”. Non è solo il caso della Polonia che aveva in programma a ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 26 febbraio 2022) E’ a tappeto la reazione del mondo dello sport alla guerra in Ucraina, per mano della Russia. Non solo le proteste dei protagonisti diretti di gare e competizioni, come ultima quella dell’arbitro ucraino Boris Ryzhik, prima della gara di Europa League, nella fase della palla a due tra Olympiacos e Milano, ma anche la Federcalcio polacca. Si rifiuta quest’ultima di giocare la partita diai prossimi Mondiali incon la Russia stessa che è in programma il 24 marzo e a. In una nota diffusa si chiarisce che la Nazionalediquesto match: “Basta chiacchiere, è ora di agire”. Ha detto il Presidente della Federazione su Twitter e poi ha proseguito: “E’ l’unica decisione possibile”. Non è solo il caso dellache aveva in programma a ...

SkySport : Qatar 2022, Polonia rifiuta di giocare playoff contro la Russia dopo invasione Ucraina #Qatar2022 #Polonia #Russia… - DodaFrancesco : RT @PietroSalvatori: La Polonia rifiuta di giocare il playoff dei mondiali di calcio contro la Russia previsto per fine marzo La Fifa li t… - lattuga99 : RT @PietroSalvatori: La Polonia rifiuta di giocare il playoff dei mondiali di calcio contro la Russia previsto per fine marzo La Fifa li t… - dei_alba : RT @PietroSalvatori: La Polonia rifiuta di giocare il playoff dei mondiali di calcio contro la Russia previsto per fine marzo La Fifa li t… - Milan1899Djoko : @sportface2016 Bene ciao mondiali. E russia a qatar 2022. Io invece allora non voglio gli usa -