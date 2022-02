Pagamenti in contanti 2022: nuova soglia sul limite (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma – Il limite per i Pagamenti in contanti per il 2022 torna a 2 mila euro. La nuova soglia annunciata nei mesi scorsi, fissata a mille euro, viene prorogata al primo gennaio 2023. Secondo il decreto approvato dal governo a dicembre, la soglia doveva entrare in vigore all’inizio del 2022, ma durante il voto in commissione il limite è stato spostato e torna a 2.000 euro. Lega e Forza Italia hanno votato a favore con Fratelli d’Italia. Dal 1º gennaio 2022, infatti, il limite ai contanti era stato portato a 1.000, così come stabilito e programmato dal decreto Fiscale 2020 del governo Conte bis. Tuttavia, un emendamento al decreto Milleproroghe ha congelato questa misura tornando, di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma – Ilper iinper iltorna a 2 mila euro. Laannunciata nei mesi scorsi, fissata a mille euro, viene prorogata al primo gennaio 2023. Secondo il decreto approvato dal governo a dicembre, ladoveva entrare in vigore all’inizio del, ma durante il voto in commissione ilè stato spostato e torna a 2.000 euro. Lega e Forza Italia hanno votato a favore con Fratelli d’Italia. Dal 1º gennaio, infatti, ilaiera stato portato a 1.000, così come stabilito e programmato dal decreto Fiscale 2020 del governo Conte bis. Tuttavia, un emendamento al decreto Milleproroghe ha congelato questa misura tornando, di ...

