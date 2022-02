Omicidio Colleferro, la lettera dal carcere di Gabriele Bianchi: "Non ho toccato Willy, è stato ucciso da Belleggia" (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella lunga lettera, il giovane racconta di come ha trascorso l'isolamento. 'Sono ormai 17 mesi che vivo da recluso in carcere, dopo 11 mesi passati in isolamento nella sezione G12. Mesi che sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella lunga, il giovane racconta di come ha trascorso l'isolamento. 'Sono ormai 17 mesi che vivo da recluso in, dopo 11 mesi passati in isolamento nella sezione G12. Mesi che sono ...

Advertising

TG24info : Paliano/Colleferro – #Omicidio Willy, Gabriele #Bianchi scrive dal carcere: “Non | - ClementeUol : Omicidio Colleferro, la lettera dal carcere di Gabriele Bianchi: 'Non ho toccato Willy nemmeno con un dito'… - Lazio_TV : COLLEFERRO: OMICIDIO WILLY, NUOVA UDIENZA. - rep_roma : Omicidio Colleferro, la lettera dal carcere di Gabriele Bianchi: 'Non ho toccato Willy nemmeno con un dito' [aggior… - fisco24_info : Omicidio Willy, parla Gabriele Bianchi dal carcere: 'Non l'ho toccato': (Adnkronos) - In una lunga lettera scritta… -