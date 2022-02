Oleksandr e Olena, che a Kiev partecipano alla resistenza: «Alle figlie abbiamo detto cosa fare se non dovessimo tornare» (Di sabato 26 febbraio 2022) Oleksandr Biletskyi e la sua famiglia inviano al «Corriere» un video prima di combattere contro l’esercito russo Alle porte della capitale ucraina Leggi su corriere (Di sabato 26 febbraio 2022)Biletskyi e la sua famiglia inviano al «Corriere» un video prima di combattere contro l’esercito russoporte della capitale ucraina

Advertising

Corriere : Oleksandr e Olena, in strada a combattere: «I nostri figli sanno cosa fare in caso non tornassimo» - Dr_urbe : Oleksandr e Olena, che a Kiev partecipano alla resistenza: «Alle figlie abbiamo detto cosa fare se non dovessimo to… - ElisaCheccaglin : RT @Corriere: Oleksandr e Olena, in strada a combattere: «I nostri figli sanno cosa fare in caso non tornassimo» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Oleksandr e Olena, in strada a combattere: «I nostri figli sanno cosa fare in caso non tornassimo» - enrico_incao : RT @Corriere: Oleksandr e Olena, in strada a combattere: «I nostri figli sanno cosa fare in caso non tornassimo» -