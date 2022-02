No! Questo video non mostra uno dei bombardamenti in Ucraina da parte dell’esercito russo (Di sabato 26 febbraio 2022) Circola un video che mostrerebbe uno dei bombardamenti dell’esercito russo in Ucraina. Le immagini vengono condivise con il seguente commento, pubblicato in Questo caso dalla pagina Facebook Taranto in Selfie: Puglia e Italia da Scoprire: «Le terrificanti immagini dei primi attacchi russi in Ucraina: La guerra è iniziata. Grazie Putin!». Il video, in realtà, è precedente all’inizio dell’attacco. Il video era stato pubblicato il 19 febbraio 2022, giorni prima dell’attacco a Kiev e all’Ucraina, dal canale Youtube Pyromania con il seguente titolo: «Fulmine in una centrale elettrica» («???? ?????? ? ??????????????») Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) Circola unche mostrerebbe uno deiin. Le immagini vengono condivise con il seguente commento, pubblicato incaso dalla pagina Facebook Taranto in Selfie: Puglia e Italia da Scoprire: «Le terrificanti immagini dei primi attacchi russi in: La guerra è iniziata. Grazie Putin!». Il, in realtà, è precedente all’inizio dell’attacco. Ilera stato pubblicato il 19 febbraio 2022, giorni prima dell’attacco a Kiev e all’, dal canale Youtube Pyromania con il seguente titolo: «Fulmine in una centrale elettrica» («???? ?????? ? ??????????????»)articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie ...

