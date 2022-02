Milan | da Giroud al gol di Udogie | quanti errori contro il Diavolo | VIDEO

Advertising

Gazzetta_it : Milan, non c'è solo Udogie: dal gol tolto a Kessie col Napoli al 'dramma' Serra - AntoVitiello : ??? Formazione ufficiale #Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz… - AntoVitiello : ?? Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Diaz, Le… - Damiano__89 : @Riccardo_BamBam il Milan ha esattamente 1 punto in più dello scorso anno, e la guida tecnica è rimasta appunto Ste… - Lollonzo_3 : @milan_risorto L'ultima partita buona che ricordo di Giroud era nel prestagjone, il fatto che abbia segnato con Int… -

COL NAPOLI - Meno bene è andata al, e non è la prima volta che capita una situazione del ... Al 91' è stato annullato il gol del 2 - 1 a Kessie per fuorigioco di. Ok, il francese era in ...... contro ilera stato un altro centrocampista, Perisic, a illudere i nerazzurri prima del tornado -, forse la vera origine della crisi in campionato. Martedì sera un nuovo derby , ...Destino Il pareggio di ieri contro il Milan di Udogie è stato l'ultimo esempio di rossonero che ha preso l'estremità corta del bastone quando si tratta di chiamate arbitrali. Il difensore dell'Udinese ...Giroud al fantacalcio, zero tiri in porta in Milan-Udinese. La prestazione di Giroud nella sfida di ieri pomeriggio contro l’Udinese è stata talmente abulica che Stefano Pioli si è preso il lusso di t ...