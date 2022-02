LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sette in fuga, il gruppo lascia fare (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43 La UAE Team Emirates, forte della maglia di leader di Pogacar, sta tirando il gruppo. 10.40 Continua a crescere il vantaggio dei primi sette, che ora tocca i 2’50”. 10.37 Il video della partenza di questa mattina dal profilo Twitter della corsa. The final stage of the #UAETour flagged off by, H.E. Aref Hamad Al Awani, General Secretary of Abu Dhabi Sports Council, H.E. Saeed Mohammed Hareb, General Secretary of Dubai Sports Council, Hemyan Al Meraiki, Representative of Mubadala, Peter Abraam, Chief Strategy Officer, IHC, pic.twitter.com/hmcrgnquZj — UAE Tour Official (@uae Tour) February 26, 2022 10.33 Percorsi i primi 33 chilometri. Andatura molto alta in gruppo. 10.30 I nomi dei ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.43 La UAE Team Emirates, forte della maglia di leader di Pogacar, sta tirando il. 10.40 Continua a crescere il vantaggio dei primi, che ora tocca i 2’50”. 10.37 Il video della partenza di questa mattina dal profilo Twitter della corsa. The final stage of the #UAEflagged off by, H.E. Aref Hamad Al Awani, General Secretary of Abu Dhabi Sports Council, H.E. Saeed Mohammed Hareb, General Secretary of Dubai Sports Council, Hemyan Al Meraiki, Representative of Mubadala, Peter Abraam, Chief Strategy Officer, IHC, pic.twitter.com/hmcrgnquZj — UAEOfficial (@uae) February 26,10.33 Percorsi i primi 33 chilometri. Andatura molto alta in. 10.30 I nomi dei ...

