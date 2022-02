LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: Johannes Strolz supera Vinatzer, a breve i primi della classe (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 Daniel Yule aveva solo 2 centesimi su Feller, per cui non poteva gestire davvero nulla. Aumenta il suo margine in vetta, quindi arriva a metà prova con 22 di vantaggio. Conclude in calando e finisce terzo a 41! Alle spalle anche da Strolz. Al via il terzo della prima manche, Loic Meillard. 13.20 Manuel Feller aveva 53 centesimi su Strolz ma arriva a metà pista con soli 11. L’austriaco vola nel finale e sale al comando con 25 centesimi sul connazionale! Che finale!! Ora Daniel Yule! 13.19 Linus Strasser aveva 45 centesimi su Strolz ma sbaglia e perde parecchio in alto. Si riprende e vola nel settore centrale, poi un altro errore che lo vede rallentare parecchio. Tiene nel finale, ma è secondo a 25 centesimi, di un soffio su ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 Daniel Yule aveva solo 2 centesimi su Feller, per cui non poteva gestire davvero nulla. Aumenta il suo margine in vetta, quindi arriva a metà prova con 22 di vantaggio. Conclude in calando e finisce terzo a 41! Alle spalle anche da. Al via il terzoprima manche, Loic Meillard. 13.20 Manuel Feller aveva 53 centesimi suma arriva a metà pista con soli 11. L’austriaco vola nel finale e sale al comando con 25 centesimi sul connazionale! Che finale!! Ora Daniel Yule! 13.19 Linus Strasser aveva 45 centesimi suma sbaglia e perde parecchio in alto. Si riprende e vola nel settore centrale, poi un altro errore che lo vede rallentare parecchio. Tiene nel finale, ma è secondo a 25 centesimi, di un soffio su ...

