L’Ambasciatore Zazo resta a Kiev | Brunetta | “Questo significa servire e onorare l’Italia”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA – “In queste ore difficilissime, il ringraziamento arrivato ieri dal presidente Draghi alPier Francescoper la professionalità, la dedizione e il coraggio assume unto ancora più importante. Mentre altre ambasciate chiudono o si trasferiscono altrove,è rimasto a, dove sta ospitando circa cento italiani che non hanno un posto sicuro in cui ripararsi, per continuare ad aiutare i nostri connazionali in Ucraina. Un vero civil servant di cui siamo fieri. A lui e al resto del personale della nostra ambasciata va il mio grazie, la mia ammirazione.e gli italiani”. Lo afferma sui suoi canali social il ministro della pubblica ...