Inter, è crisi di gol: febbraio nero per gli attaccanti nerazzurri (Di sabato 26 febbraio 2022) Milan - Udinese 1 - 1, Udogie risponde a Leao Milano, 26 febbraio 2022 - Nessuno vuole vincere lo Scudetto, almeno in questa fase. Milan e Inter , in attesa del Napoli , fanno a gara a perdere punti e ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Milan - Udinese 1 - 1, Udogie risponde a Leao Milano, 262022 - Nessuno vuole vincere lo Scudetto, almeno in questa fase. Milan e, in attesa del Napoli , fanno a gara a perdere punti e ...

Advertising

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport di oggi ?? ?? Furia #Milan, Crisi #Inter ?? 8 assenti, 1 #Vlahovic, 0 alibi ?? 76 Toro C… - tuttosport : La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? Furia #Milan, crisi #Inter ?? 8 assenti, 1 #Vlahovic, 0 alibi ??… - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: Lautaro Martinez non segna da nove partite consecutive, Lukaku sta attraversando una grande crisi a Londra, non riuscendo… - CB_Ignoranza : Lautaro Martinez non segna da nove partite consecutive, Lukaku sta attraversando una grande crisi a Londra, non riu… - didi_defeo : RT @GBorzillo: Incazzato? Di più. Ma serve a qualcosa insultare? Cacciate tizio o caio? La classifica sapete leggerla? Crisi? Negarla sareb… -