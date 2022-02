Guerra in Ucraina, la Federcalcio polacca usa il pugno di ferro: rinuncia ai play off contro la Russia ed ai Mondiali! (Di sabato 26 febbraio 2022) Goal News L'Ucraina è in Guerra. La Federcalcio polacca usa il pugno di ferro: rinuncia. L'Ucraina è divisa in due parti: quella pro-russe e quella pro-ucraine. Da qualche tempo a questa parte si aggiunge la Polonia, che sta facendo sentire la propria voce. La Federcalcio polacca, infatti, ha annunciato di voler rinunciare all'organizzazione della Coppa del Mondo di calcio in programma nel 2018. A spiegare le ragioni della decisione ci ha pensato Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca: "Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, non crediamo che sia opportuno per noi organizzare un evento sportivo così importante". Queste parole hanno ... Leggi su goalnews (Di sabato 26 febbraio 2022) Goal News L'è in. Lausa ildi. L'è divisa in due parti: quella pro-russe e quella pro-ucraine. Da qualche tempo a questa parte si aggiunge la Polonia, che sta facendo sentire la propria voce. La, infatti, ha annunciato di volerre all'organizzazione della Coppa del Mondo di calcio in programma nel 2018. A spiegare le ragioni della decisione ci ha pensato Zbigniew Boniek, presidente della: "Dopo l'invasione russa dell', non crediamo che sia opportuno per noi organizzare un evento sportivo così importante". Queste parole hanno ...

