Gf Vip, scontro tra Soleil e Miriana nella notte (VIDEO): "Sei fiera? Non dovresti esserlo. Quando usciamo ti..." (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel corso della nottata successiva alla puntata di Giovedì 24, nella casa del Gf Vip, c'è stato uno scontro tra Soleil e Miriana. Ecco il VIDEO del loro faccia a faccia:A me non interessa... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel corso della nottata successiva alla puntata di Giovedì 24,casa del Gf Vip, c'è stato unotra. Ecco ildel loro faccia a faccia:A me non interessa...

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv ieri: scontro insolito tra GF Vip e Tg1, chi ha vinto - infoitcultura : Miriana convinta di non parlare male di Soleil al GF Vip: scontro nella notte - infoitcultura : Grande Fratello Vip, duro scontro tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan dopo la diretta: 'Tu ce l'hai con me!' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Davide Silvestri spara a zero su Soleil Sorge: 'Mi ha tradito e ferito, avrà lo scontro' - ParliamoDiNews : Gf Vip, tra Soleil e Miriana volano stracci: arriva l`ennesimo scontro #Gossipitaliano #GrandeFratelloVip2021… -