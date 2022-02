Eintracht Francoforte vs Bayern Monaco | pronostico e formazioni

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ilcercherà di estendere il suo vantaggio in cima alla Bundesliga quando viaggerà oggi sabato 26 febbraio contro l’. I visitatori hanno dovuto venire da dietro per sopravvivere a un enorme sconvolgimento lo scorso fine settimana, mentre gli ospiti hanno subito una seconda sconfitta consecutiva durante un cattivo inizio del nuovo anno. Il calcio di inizio divssi gioca alle 18:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo aver perso 2-0 in casa contro un Wolfsburg in difficoltà nella 22esima ...

Alle 18.30 scende in campo il Bayern Monaco di Robert Lewandowski , che con il miglior attacco e la miglior difesa del campionato giocherà in casa di una metà classifica e che ...Venerdì 24 febbraio ore 20.30 - Hoffenheim - Stoccarda (diretta Sky Sport 252, telecronaca Daniele Barone) Sabato 26 febbraio ore 18.30 -- Bayern Monaco (diretta Sky Sport 252, ...Ventiquattresima giornata di Bundesliga, ospiti favoriti e vogliosi di allungare in vetta. In Exchange optiamo per un Punta Over 2.5 ...Con il suo 4-2-3-1 Gerardo Seoane è più attento alla fase offensiva rispetto a quella difensiva. Così l'Atalanta può battere i rossoneri ...