Dionisi | «Forse dovevamo prendere prima gol Berardi top | Consigli capitano»

(Di domenica 27 febbraio 2022) . Le parole del tecnico del Sassuolo Alessioha parlato a Sky Sport dopo Sassuolo-Fiorentina. Le sue parole. PARTITA – «il golprenderlo… Perdonatemi la battuta, ma ci siamo ripresi.pensavamo di averla vinta, eravamo stanchi perché avevamo speso tanto, la Fiorentina è forte e l’ha dimostrato anche oggi. Sono felice per Greg, col Napoli gli avevano annullato il gol e oggi si è preso un pezzettino di quello che la partita gli aveva portato via». GRANDI CON LE GRANDI – «Non lo so, ma sicuramente concediamo e creiamo. Ci viene bene sfruttare le occasioni da gol, però guardando il risvolto della medaglia dobbiamo migliorare contro squadre del nostro livello. Ora arriva il Venezia e dovremo esser bravi a dare continuità».– «Andrea ...

Giudizio comunque positivo sul lavoro di, ma ancora di più su quello del suo collega Italiano, per il quale sarebbesufficiente indicare un solo dato. Il confronto con la classifica ...... chissà,un domani potrebbero contendersi i prossimi scudetti a suon di gol. Perché è chiaro ... Questo per sottolineare anche come il dosaggio dinei confronti di Scamacca (soprattutto a ...Le dichiarazioni di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, al termine del match vinto dai neroverdi contro la Fiorentina ...Forse una delle partite più belle della stagione. Soprattutto per un primo tempo giocato a mille all’ora. Vince il Sassuolo (2-1) grazie alla stupenda rete di Traore al 19’ ...