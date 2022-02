Covid | oggi nel Lazio 4482 | 23 decessi e 11145 guariti | continua il trend in calo

Advertising

Adnkronos : Covid in #Ucraina, contagi a rischio risalita. #ultimora - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - SLN_Magazine : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 25 febbraio. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - PaoloScorpio : RT @AnnalisaNocera1: Alcuni scienziati hanno scoperto che il virus contiene un minuscolo pezzo di DNA che corrisponde alla sequenza brevett… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

Ricordiamo che ieri, venerdì 25 febbraio , sono stati 40.948 i nuovi casi di- 19 registrati in Italia, in calo rispetto ai 46.169 di giovedì 24, per un totale di 12.693.320 dall'inizio dell'...Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientisono complessivamente 899 (23 in meno rispetto a ieri, meno 2,5%), 57 in terapia intensiva (8 in meno rispetto a ieri, meno 12,3%)...Dopo mesi molto difficili, l’Italia vede la luce in fondo al tunnel. La situazione epidemiologica è in costante miglioramento: calano i casi di Coronavirus, le ospedalizzazioni e i decessi. Questo gra ...Se cimiteri e ospedali rispecchiano lo stato di civiltà di un popolo, in Puglia soprattutto con i secondi abbiamo più di un problema. Assessori competenti e governatori (nessuno escluso negli ultimi d ...