Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2021-2022: Johannes Hoesflot Klaebo sempre in fuga dopo la sprint di Lahti (Di sabato 26 febbraio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2021-2022 1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 1295 2 BOLSHUNOV Alexander RUS 833 3 VALNES Erik NOR 535 4 NISKANEN Iivo FIN 485 5 GOLBERG Paal NOR 474 6 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 437 7 SPITSOV Denis RUS 398 8 JOUVE Richard FRA 3859 PELLEGRINO Federico ITA 341 9 CHERVOTKIN Alexey RUS 33727 DE FABIANI Francesco ITA 195 76 SALVADORI Giandomenico ITA 29 77 RASTELLI Maicol ITA 2684 VENTURA Paolo ITA 21 101 GARDENER Stefano ITA 11 102 HELLWEGER Michael ITA 11 107 GRAZ Davide ITA 8 Classifica sprint Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2021-2022 1 Klaebo Johannes ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022)GENERALEDELSCI DINOR 1295 2 BOLSHUNOV Alexander RUS 833 3 VALNES Erik NOR 535 4 NISKANEN Iivo FIN 485 5 GOLBERG Paal NOR 474 6 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 437 7 SPITSOV Denis RUS 398 8 JOUVE Richard FRA 3859 PELLEGRINO Federico ITA 341 9 CHERVOTKIN Alexey RUS 33727 DE FABIANI Francesco ITA 195 76 SALVADORI Giandomenico ITA 29 77 RASTELLI Maicol ITA 2684 VENTURA Paolo ITA 21 101 GARDENER Stefano ITA 11 102 HELLWEGER Michael ITA 11 107 GRAZ Davide ITA 8DELSCI DI...

infoitsport : Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021-2022: Shiffrin +11 su Vlhova, Goggia terza e leader in discesa - Gianpaolo_5 : @__grazy87 @ZulloManuel @orso_marino Si, quando alleni determinate squadre è normale parlarne. Come mai con questo… - infoitsport : Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021-2022: Odermatt primeggia, Vinatzer decimo in slalom - zazoomblog : Sci alpino Coppa del Mondo maschile: classifica generale aggiornata dopo slalom Garmisch 2022 - #alpino #Coppa… - Cami71Michele : @xelagrillo Non capite non è solo Inter. È tutta l'alta classifica che ha ceduto. Persi alcuni elementi, sono tutte… -