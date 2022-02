Borussia Dortmund | i tifosi disegnano e scelgono la maglia 2023-24

Advertising

CalcioNews24 : #Barcellona all'assalto di #Haaland ?? - SimoneMaloni : RT @Gio_Dusi: ???? Queste 9 divise sono le finaliste del concorso 'disegna la maglia' lanciato dal Borussia Dortmund insieme a Puma. Sono st… - StefanoPizzica1 : @Dario_Paparo @pa_gentile @luigimare @Rob_inho_ Insigne alla sua età segnava su punizione al borussia dortmund all'esordio in cl - AConan_Doyle : Il Borussia Dortmund sul giovanissimo talento del Rapid Vienna Yusuf Demir - jopinaps22 : RT @Gio_Dusi: ???? Queste 9 divise sono le finaliste del concorso 'disegna la maglia' lanciato dal Borussia Dortmund insieme a Puma. Sono st… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Affare Haaland, il Barcellona non molla: meeting a Montecarlo con Raiola. Laporta continua il pressing per l'acquisto del norvegese Il giornale sportivo ...La corsa al titolo è una questione a due tra il Bayern Monaco e il, distanziate da sei lunghezze, con i campioni in carica in vetta con 55 punti. Entrambe giocheranno in trasferta, ...Il Barcellona si prepara ad una mossa di mercato inaspettata che potrebbe sconvolgere le strategie di mercato di numerosi top club.L'iniziativa del club era partita già da diverse settimana e dopo migliaia di progetti si è arrivati a 9 finalisti ...