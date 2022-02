Bergamo | Arianna Fontana festeggia i successi olimpici all’IceLab

Leggi su bergamonews

(Di sabato 26 febbraio 2022). Il sorriso dibrillla sul ghiaccio dell’IceLab di. La campionessa olimpica di short track ha infatti visitato il palazzetto di via San Bernardinondo così le tre medaglie conquistate a Pechino che le hanno permesso di diventare l’azzurra più vincente della storia dei Giochi Invernali. In grado di aggiudicarsi la medaglia d’oro nei 500 metri e due argenti nella staffetta mista e nei 1500,ha avuto modo di ringraziare il proprio club prima di celebrare i propria Berbenno di Valtellina nella giornata di sabato 25 febbraio. “Da IceLab sono stata accolta a braccia aperte in un momento non facile e, se ho portato a casa quel che ho ottenuto, è anche grazie a questo – ha confermato la fuoriclasse tricolore -. Mi è ...