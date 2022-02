Autonomia | Fedriga “Anche il Sud la sta chiedendo”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – «La fase è cambiata. La guerra che arriva in Europa mentre tentiamo di uscire da un periodo difficile come quello che abbiamo attraversato, credo richieda la responsabilità di tutti. E le Regioni ci sono». Così Massimiliano, governatore del Friuli-Venezia Giulia, a Expo Dubai, in una intervista al Corriere della Sera«Stiamo tutti lavorando insieme alla ministra agli Affari regionali Mariastella Gelmini per portare a casa quello che sarà un risultato storico. Perchè la grande novità è che oggi ci sono parecchie Regioni del Mezzogiorno che chiedono l'. Che è quindi diventata una battaglia anzi, un'opportunità nazionale».«La tragedia immane che è stata la pandemia ha però offerto l'opportunità di valorizzare il lavoro dei territori. La collaborazione vera tra parti diverse della Repubblica ci ha consentito di ...