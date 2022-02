Volodymyr Zelensky | l’attore in trincea

Advertising

SkyTG24 : Volodymyr #Zelensky, Presidente dell'#Ucraina, ha detto: “Siamo stati lasciati soli a combattere contro la Russia”.… - fanpage : ULTIM'ORA 'Volodymyr Zelensky è pronto ad accettare l'offerta del presidente Putin e parlare di cessate il fuoco'… - rtl1025 : ???? 'Questa notte lanceranno un assalto. l nemico userà tutto il suo potere su tutti i fronti per spezzare la nostra… - MariaAdelfina_ : RT @Libero_official: #Zelensky all'alba gira un video a #Kiev, davanti alla Casa delle Chimere. E rifiuta l'offerta Usa di lasciare il Paes… - joselitacapponi : RT @fanpage: ULTIM'ORA 'Volodymyr Zelensky è pronto ad accettare l'offerta del presidente Putin e parlare di cessate il fuoco' Lo riferisc… -

Ultime Notizie dalla rete : Volodymyr Zelensky

Putin invita l'esercito ucraino a rovesciare il governo di, ma questi sprona i civili ad imbracciare le armi: 'I sabotatori sono qui, ma non me ne andrò'. Nuove sanzioni contro il ...ORE 7.56 - Il presidente ucrainoha postato su Twitter un video in cui si ritrae mentre cammina nelle strade di Kiev impegnato a contrastare le voci che circolano secondo cui ...Combattimenti sono segnalati sulla via della Vittoria, una delle principali arterie della città, poche ore dopo il drammatico appello lanciato dal presidente Volodymyr Zelensky in un nuovo, drammatico ...Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un discorso alla nazione, dopo la decisione russa di riconoscere l'indipendenza del Donbass. © Fornito da Italpress "Tutta la ...