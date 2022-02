Uomini e Donne, Ida e Alessandro chiudono dopo aver passato la notte insieme? (Di venerdì 25 febbraio 2022) Al centro dello studio di Uomini e Donne si è accomodata Ida Platano. “Iniziamo subito con l’allegria.” – ha ironizzato Tina Cipollari. Tra la dama e Alessandro le cose hanno trovato un imprevisto improvviso, che già il cavaliere aveva lamentato nella precedente puntata: la distanza tra i due. Il problema era emerso in trasmissione e i due … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 febbraio 2022) Al centro dello studio disi è accomodata Ida Platano. “Iniziamo subito con l’allegria.” – ha ironizzato Tina Cipollari. Tra la dama ele cose hanno trovato un imprevisto improvviso, che già il cavaliere aveva lamentato nella precedente puntata: la distanza tra i due. Il problema era emerso in trasmissione e i due … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

