Ultime Notizie Roma del 25-02-2022 ore 20:10 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con formazione Buonasera dalla redazione ancora Esterina primo piano continua l’avanzata delle Forze Armate russe in Ucraina nel secondo giorno di combattimenti i carri armati di Mosca sono arrivati a chi è qualcuno i testimoni hanno postato immagini di mezzo di tutti nella periferia della capitale Fermati che la situazione della città che nella notte ha subito un pesante bombardamento con Ari mi stiri questa mattina alle 7:30 le sirene hanno iniziato a suonare nuovamente la stazione corsa nei rifugi da comprare un carina avrebbe intercettato molti ragazzi russi ma almeno due edifici residenziali sono stati distrutti nella parte orientale della città ormai tutta stadio del donbass invece una bomba ha centrato una scuola Ho due insegnanti il Ministero della Difesa di Kiev scrive il giornale ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con formazione Buonasera dalla redazione ancora Esterina primo piano continua l’avanzata delle Forze Armate russe in Ucraina nel secondo giorno di combattimenti i carri armati di Mosca sono arrivati a chi è qualcuno i testimoni hanno postato immagini di mezzo di tutti nella periferia della capitale Fermati che la situazione della città che nella notte ha subito un pesante bombardamento con Ari mi stiri questa mattina alle 7:30 le sirene hanno iniziato a suonare nuovamente la stazione corsa nei rifugi da comprare un carina avrebbe intercettato molti ragazzi russi ma almeno due edifici residenziali sono stati distrutti nella parte orientale della città ormai tutta stadio del donbass invece una bomba ha centrato una scuola Ho due insegnanti il Ministero della Difesa di Kiev scrive il giornale ...

Advertising

Corriere : ?? #RussiaUcraina, in questo thread tutte le principali notizie di giornata. Qui gli aggiornamenti minuto per minut… - La7tv : #omnibus In diretta da Kramatorsk (#Donbass) le ultime notizie sulla guerra tra #Russia e #Ucraina con Francesca Ma… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? La finale di Champions League 2021/22 si giocherà a Parigi ???? - SantaFerrara1 : RT @SantaFerrara1: Zelensky chiede a Putin di trattare e smaschera l'Europa: 'Come vi difendete se siete così lenti nell'aiutare l'Ucraina?… - TommyBrain : Diretta Matteo Brandi - Pro Italia e ultime notizie' -