Ucraina:Salvini,Putin? Deluso da chi risolve problemi con guerra (Di venerdì 25 febbraio 2022) Oggi "sono Deluso dall'essere umano che nel 2022 cerca di risolvere con la guerra problemi economici, politici. Se qualcuno attacca e qualcuno viene attaccato bisogna schierarsi da subito con chi è ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Oggi "sonodall'essere umano che nel 2022 cerca dire con laeconomici, politici. Se qualcuno attacca e qualcuno viene attaccato bisogna schierarsi da subito con chi è ...

Advertising

Tommasolabate : Non sono difensore di Salvini ma non credo sia un esercizio utile riempire il web di tutte le cose che Salvini avev… - StefanoFeltri : ????????????Malofeev è noto per la sua vicinanza alla Lega di Matteo Salvini, legatissimo a uomini del partito che in que… - petergomezblog : Ucraina, scontro Pd-Lega: “Salvini condanni colui che portava sulla maglietta”. “È uomo da poco chi fa polemica in… - Dorian221190 : RT @salvinimi: Salvini ha già detto ' confini chiusi ' agli profughi dall'Ucraina? - ringetto65 : RT @ilruttosovrano: Salvini porta dei fiori davanti all'Ambasciata dell'Ucraina, poi ha citofonato dicendo 'Putin è il miglior uomo di gove… -