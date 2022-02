Ucraina-Russia, Luttwak: “Numero truppe russe irrisorio, Putin cadrà” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – In Ucraina i russi “sono destinati ad inciampare”. Lo sostiene il politologo americano Edward Luttwak, secondo cui il presidente russo, Vladimir Putin, “si è imbarcato in un’avventura su larga scala senza mezzi e credo che alla fine cadrà. E’ stato un bravo giocatore di poker, ma ora sta giocando alla roulette”. Secondo Luttwak, il vero problema del leader del Cremlino è che “ha invaso un Paese più grande della Francia con un Numero bassissimo di truppe, quasi irrisorio, parliamo di 120mila truppe”. Per il politologo, molte zone dell’Ucraina non saranno controllate affatto dai russi e, anzi, gruppi di soldati “finiranno per cadere vittime delle imboscate degli ucraini” in un Paese dove ci sono ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ini russi “sono destinati ad inciampare”. Lo sostiene il politologo americano Edward, secondo cui il presidente russo, Vladimir, “si è imbarcato in un’avventura su larga scala senza mezzi e credo che alla fine. E’ stato un bravo giocatore di poker, ma ora sta giocando alla roulette”. Secondo, il vero problema del leader del Cremlino è che “ha invaso un Paese più grande della Francia con unbassissimo di, quasi, parliamo di 120mila”. Per il politologo, molte zone dell’non saranno controllate affatto dai russi e, anzi, gruppi di soldati “finiranno per cadere vittime delle imboscate degli ucraini” in un Paese dove ci sono ...

