Ucraina: Piro (inviato tg3), 'a Rostov c'è timore ma nei sondaggi 70% sostegno a Putin' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - A Rostov città "l'atmosfera è normale, ma la gente è preoccupata. Sono stato ieri nei villaggi, c'è preoccupazione, si ripete 'c'è la guerra, c'è la guerra', ma ricordiamo che i sondaggi danno, per quanto riguarda il riconoscimento della legittimità delle due repubbliche, oltre il 70% di sostegno a Putin. Questo si traduce in sostegno alla guerra? Non lo so, ma sicuramente il tema del Donbass in Russia è fortemente sentito". A parlare con l'Adnkronos è Nico Piro, inviato del tg3 nella regione di Rostov sul Don, che confina sia con la parte sul mare di Mariupol in Ucraina, che con le repubbliche autoproclamate del Donbass, configurandosi proprio come la 'porta' di ingresso per le repubbliche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Acittà "l'atmosfera è normale, ma la gente è preoccupata. Sono stato ieri nei villaggi, c'è preoccupazione, si ripete 'c'è la guerra, c'è la guerra', ma ricordiamo che idanno, per quanto riguarda il riconoscimento della legittimità delle due repubbliche, oltre il 70% di. Questo si traduce inalla guerra? Non lo so, ma sicuramente il tema del Donbass in Russia è fortemente sentito". A parlare con l'Adnkronos è Nicodel tg3 nella regione disul Don, che confina sia con la parte sul mare di Mariupol in, che con le repubbliche autoproclamate del Donbass, configurandosi proprio come la 'porta' di ingresso per le repubbliche ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #25febbraio #Russia #Ucraina che cosa ne sappiamo in più oggi? Partiamo dal dire che nelle varie previsioni di ques… - _Nico_Piro_ : Terza ipotesi, Mosca sta si disabilitando la capacità di controffensiva ucraina ma allo stesso tempo, strada facend… - _Nico_Piro_ : Qualche pezzo del mosaico: Mosca parla di difesa area ucraina neutralizzata e di guardie frontiera ucraine che si… - TV7Benevento : Ucraina: Piro (inviato tg3), 'a Rostov c'è timore ma nei sondaggi 70% sostegno a Putin' - - KiriBiri1 : RT @paoloigna1: Continuo a ringraziare @_Nico_Piro_ per l'eccezionale lavoro che svolge con lucidità anche in una situazione così difficile… -