Ucraina, Draghi “Zelensky è nascosto, pronti 3.400 militari” (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri sera, durante la connessione con il presidente ucraino Zelensky, è stato un momento drammatico: è nascosto in qualche parte di Kiev, ha detto che non ha più tempo, che l'Ucraina non ha più tempo. E' stato un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio Europeo. Questa mattina mi ha cercato per fissare un appuntamento telefonico per le 9.30 ma non è stato possibile fare la telefonata, il presidente non era più disponibile”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso dell'informativa sulla crisi in Ucraina, alla Camera. Il premier ha annunciato che “siamo pronti a contribuire con circa 1.400 uomini e donne dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e con ulteriori 2.000 militari disponibili. Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri sera, durante la connessione con il presidente ucraino, è stato un momento drammatico: èin qualche parte di Kiev, ha detto che non ha più tempo, che l'non ha più tempo. E' stato un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio Europeo. Questa mattina mi ha cercato per fissare un appuntamento telefonico per le 9.30 ma non è stato possibile fare la telefonata, il presidente non era più disponibile”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso dell'informativa sulla crisi in, alla Camera. Il premier ha annunciato che “siamoa contribuire con circa 1.400 uomini e donne dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e con ulteriori 2.000disponibili. Le ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Quanto succede in Ucraina riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi, le nostre democrazie - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Il Governo intende lavorare senza sosta per risolvere questa crisi. Con i nostri alleati faremo t… - ItalianPolitics : POLITICA/1. Pres. del Consiglio Draghi in Informativa alla Camera sull'Ucraina: ''Il Governo italiano ha sempre aus… - GatineauPatrick : RT @intuslegens: #Draghi: «Quanto succede in Ucraina riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi». La barista sotto casa mia: «Ho perso… -