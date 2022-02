Ucraina: autorità Kiev chiedono a cittadini di correre a rifugi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - E' allarme 'per problemi nell'aria' e il comune di Kiev chiede ai cittadini di andare "urgentemente nei rifugi!". Lo scrivono su Telegram le autorità della capitale Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - E' allarme 'per problemi nell'aria' e il comune dichiede aidi andare "urgentemente nei!". Lo scrivono su Telegram ledella capitale

