SWIFT e guerra | cos’è e cosa significa se la Russia viene esclusa da questo sistema che si usa con un codice

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ipotesi di escludere ladal, utilizzato per le transazioni finanziarie mondiali, circola da diversi giorni e potrebbe essere utilizzata come ultima “arma” verso Mosca. Ecco cheloe quali svantaggi potrebbe comportare l’esclusione della. Chelo, ilche potrebbe essere usato per sanzionare laè un acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Si tratta di una piattaforma di messaggistica con sede legale in Belgio che, dal 1973 a oggi, raggruppa più di 11.000 organizzazioni finanziarie e bancarie in oltre 200 Paesi. Possono aderire altutti gli ...