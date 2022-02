Sonia Bruganelli svela il possibile vincitore del GF Vip: “E’ un personaggio che ci ricorderemo” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alla vigilia della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, Sonia Bruganelli è stata la protagonista di una doppia intervista, sia su R101 in Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri che su Casa Chi. In entrambe le occasioni la moglie di Paolo Bonolis ha svelato se sarà presente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alla vigilia della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri,è stata la protagonista di una doppia intervista, sia su R101 in Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri che su Casa Chi. In entrambe le occasioni la moglie di Paolo Bonolis hato se sarà presente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

