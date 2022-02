Roma, preso il 'ladro della pausa pranzo': rubava borse e smartphone ai clienti di bar e ristoranti in zona Prati (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel quartiere Prati, l'allerta scattava durante la pausa pranzo. Un ladro dalla 'mano lesta' si materializzava infatti a bordo di un motorino e sceglieva le proprie vittime sedute ai tavolini dei bar. ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel quartiere, l'allerta scattava durante la. Undalla 'mano lesta' si materializzava infatti a bordo di un motorino e sceglieva le proprie vittime sedute ai tavolini dei bar. ...

Advertising

siamo_la_Roma : ?? James #Pallotta torna a parlare di calcio e di #Roma ?? 'La vedo ottava, sembra esserci molto lavoro da fare, spe… - lovigigiglio : @spizzico78 Qui a Roma esaltiamo tutti.. è incredibile. Per carità ha preso pure ottimi giocatori e qualche campion… - Peri_Neo : Sconfitta a parte, non c'è stato un solo calciatore in campo che abbia alzato la testa, abbia preso la squadra per… - napolista : Sabatini: «Spalletti sta facendo bene, nonostante De Laurentiis non gli dà tutto quello che gli serve» Al Corsport… - Rugantino_23 : Hai Preso una Roma al vertice e sei stato in grado di rendere mediocre sia l’ambiente, sia la squadra. “Col preside… -