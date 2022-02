“Rigore e rosso”: Milan-Udinese, la decisione dell’arbitro fa infuriare i tifosi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si sta disputando in questi minuti l’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A tra Milan e Udinese. A San Siro si sta disputando il match valido per la ventisettesima giornata di Serie A tra Milan e Udinese, anticipo di questo ‘caldo’ ed interessante turno di campionato. Le due squadre sono in parità con i rossoneri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si sta disputando in questi minuti l’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A tra. A San Siro si sta disputando il match valido per la ventisettesima giornata di Serie A tra, anticipo di questo ‘caldo’ ed interessante turno di campionato. Le due squadre sono in parità con ineri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

il__johnny : @DavidOnepv C'era un rosso a Tomori da ultimo uomo e forse rigore - InterSuits : Gol di mano e tomori non era da rosso con rigore ahahahha plutone - 4Harrier : @tinyseulgis_ Parità con l'episodio del rigore/rosso non dato - IlBona : RT @DonDie_Sospeso: O rigore o cartellino rosso, tertium non datur. ?? E invece Marchetti non vede e Guida (VAR) non può intervenire perché… - Zio_Frank_1_Jj : #marelli è imbarazzante nel commentare gli episodi pro Milan! Per il gol di Leao non ha detto nulla! Sul rigore è… -

Ultime Notizie dalla rete : Rigore rosso Risultati calcio live, Venerdì 25 febbraio 2022 - Calciomagazine ...ha superato per 2 - 0 il Velez Sarsfield grazie alle reti nel primo tempo di Candia su rigore e ...10 e Fernandez in pieno recupero con i padroni di casa rimasi in 10 dal 19 della ripresa per il rosso ...

Teramo in vantaggio su rigore al 7' TERAMO 1 MODENA 2 TERAMO (3 - 5 - 2): Perucchini; Codromaz (83' De Grazia), Soprano, Pinto; Bouah (20' Mordini), Arrigoni, Rossetti (83' Viero), Hadziosmanovic; Malotti (67' Rosso), Bernardotto (67' Cisco), D'Andrea. A disp.: Agostino, Ndrecka, Lombardo, Papaserio, Fiorani, Forgione, Iacoponi. All. Guidi MODENA (4 - 3 - 2 - 1): Gagno; Oukhadda, Piacentini, Pergreffi, Azzi ...

Milan-Udinese, quante polemiche! Contatto Beto-Tomori, cartellino rosso o rigore? FantaMaster Milan-Udinese, quante polemiche! Il contatto Beto-Tomori era da rosso o da rigore? Il contatto tra Beto e Tomori in Milan-Udinese era da cartellino rosso? Come sappiamo, quando viene fischiato un fallo da rigore non viene assegnato il cartellino rosso (nella maggior parte delle ...

Tomori sgambetta Beto in area, era calcio di rigore e espulsione: la moviola di Milan-Udinese La moviola di Milan-Udinese, gara valida per il 27° turno della Serie A 2021-2022: manca un calcio di rigore ai friulani per fallo di Tomori su Beto ...

