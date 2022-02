Pechino 2022, van der Poel regala la sua medaglia ad un editore svedese detenuto in Cina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Bel gesto di Nils van der Poel, campione olimpico di pattinaggio di velocità, che ha regalato una delle sue due medaglie conquistate ai Giochi di Pechino 2022 ad un editore svedese detenuto in Cina. A riportarlo è Amnesty International, che spiega come il pattinatore abbia donato la medaglia ad Angela Gui, figlia di Gui Minhai. Quest’ultimo, naturalizzato svedese, è stato condannato a 10 anni di carcere per “fornitura illegale di informazioni all’estero”. L’uomo gestiva un negozio ad Hong Kong in cui vendeva libri di gossip sui politici cinesi ed è scomparso nel 2015, riapparendo pochi mesi dopo in Cina. Il Paese ha dichiarato che Gui Minhai ha ammesso le sue responsabilità, tuttavia non sono mancate ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Bel gesto di Nils van der, campione olimpico di pattinaggio di velocità, che hato una delle sue due medaglie conquistate ai Giochi diad unin. A riportarlo è Amnesty International, che spiega come il pattinatore abbia donato laad Angela Gui, figlia di Gui Minhai. Quest’ultimo, naturalizzato, è stato condannato a 10 anni di carcere per “fornitura illegale di informazioni all’estero”. L’uomo gestiva un negozio ad Hong Kong in cui vendeva libri di gossip sui politici cinesi ed è scomparso nel 2015, riapparendo pochi mesi dopo in. Il Paese ha dichiarato che Gui Minhai ha ammesso le sue responsabilità, tuttavia non sono mancate ...

